O Bolonha venceu na visita à Cremonese, por 2-1, e o lateral João Mário marcou o primeiro, arrecadando o prémio de melhor jogador do encontro da 31.ª jornada do campeonato. O ex-FC Porto marcou ao terceiro minuto, atingindo o segundo golo pelo Bolonha. O segundo golo foi apontado pelo inglês Jonathan Rowe aos 16 minutos.

Para lá do minuto 90, Bonazzoli converteu uma grande penalidade e reduziu para 2-1. E ainda houve tempo para a expulsão de Youssef Maleh, médio da Cremonese que visou um adversário com o cotovelo. Por sua vez, Lewis Ferguson, médio do Bolonha, envolveu-se numa confusão e viu dois cartões amarelos.

Este desfecho deixa o Bolonha no oitavo lugar, com 45 pontos, a nove da zona europeia. Por sua vez, a Cremonese é a primeira equipa em lugares de despromoção (18.ª), com 27 pontos, igualada com o Lecce (17.º).