Declarações de Vincenzo Italiano, treinador do Bolonha, em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Bolonha (1-1) desta quarta-feira:

[Aparente discussão com o avançado Santiago Castro]

«Não foi uma discussão acalorada, apenas há momentos em que é preciso pensar mais na equipa e menos no desempenho individual. Ele é jovem e dá sempre tudo, mas às vezes é preciso pensar no bem do grupo. Nada de especial, foi apenas um momento quente da partida.»

[Orgulho nos seus jogadores]

«Jogámos 75 minutos de alto nível e esperávamos levar isso para casa. Não tivemos margem para concluir as situações de perigo criadas. Em duas ou três situações de contra-ataque poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter assumido a liderança. Lamento porque poderíamos ter fechado, mas vamos para casa de cabeça erguida. Dissemos isso, estávamos aqui para homenagear o último jogo e fizemos isso muito bem. Parabenizo os rapazes pela forma como abordaram esta competição, pela forma como a enfrentaram. Os rapazes mostraram uma equipa do Bolonha que fez grandes jogos com coragem.»

[Estratégia do Sporting e saída precoce de Ferguson]

«Sabíamos que todo o jogo do Sporting passa pelo Hjulmand, com o Trincão entrelinhas. Procurámos pressionar ao máximo e fizémo-lo bem. Se deixas o adversário dominar o jogo é difícil, conseguimos travar o adversário. A saída do Ferguson [lesionado] estava prevista, o Moro tem capacidade de verticalizar e esteve bem. Esperemos que o Lewis tenha saído a tempo.»

[Balanço da competição]

«Tivemos demasiado respeito contra algumas equipas, podíamos ter tido mais autoestima contra o Lille, ou o Mónaco. Este percurso permite-nos crescer, agora temos de lutar contra tudo e todos, dar o máximo no campeonato para terminar numa boa posição.»