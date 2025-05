Vincenzo Italiano vai continuar no comando do Bolonha, anunciou o clube nesta quinta-feira. O técnico de 47 anos renovou até 2027.

Depois de três temporadas ao serviço da Fiorentina, Vincenzo abraçou o projeto do Bolonha nesta temporada, que ficou marcada pela conquista da Taça de Itália, troféu que escapava ao clube desde a época 1973/74.

No campeonato, os orientados do treinador italiano terminaram na nona posição, fora dos lugares europeus. Porém, dada a conquista da Taça Italiana, o Bolonha garantiu o acesso à Liga Europa na temporada 2025/26.

Vincenzo Italiano, ex-médio do Hellas Verona e do Chievo, continua, assim, por mais duas temporadas no comando técnico do Bolonha.