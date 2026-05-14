O Bolton garantiu o acesso à final do play-off de subida à segunda divisão inglesa nesta quinta-feira, ao vencer na visita ao Bradford (1-0, 2-0 no agregado). Depois do triunfo caseiro, este histórico emblema beneficiou do golo solitário do médio Xavier Simons aos 81 minutos.

No “onze” do Bolton esteve o médio Rúben Rodrigues, português de 29 anos que nunca jogou em Portugal. Ainda que nascido em Oliveira de Azeméis, o médio fez formação nos Países Baixos e também nas divisões inferiores de Inglaterra, até rumar ao Vitória há um ano, estreando-se no Brasileirão. Em fevereiro, Rúben Rodrigues reforçou o Bolton, acumulando 14 jogos, duas assistências e dois golos.

Assim, o Bolton vai medir forças com o Stockport County em Wembley, a 24 de maio (13h). Este clube caiu do Championship em 2019 e não compete na Premier League desde 2012.