O Bordéus, seis vezes campeão, informou esta terça-feira que desistiu do recurso contra a despromoção administrativa à 3.ª divisão, por falta de acordo com o grupo norte-americano Fenway Sports Group (FSG) para a compra do clube.

«Embora as conversações tenham sido retomadas nos últimos dias, os representantes do FSG indicaram o desejo de não continuarem, apesar das garantias dadas pelas partes interessadas. O Bordéus aceita a sanção de despromoção administrativa ao Campeonato Nacional», lê-se no comunicado do Bordéus.

Assim, o clube desiste do recurso apresentado a 9 de julho, face às dificuldades em conseguir 40 milhões de euros para sanear as contas e ter orçamento para competir na Ligue 2.

O Bordéus, clube pelo qual passaram futebolistas como, Zinedine Zidane, Chalana e Pauleta, e treinadores como Paulo Sousa e Toni, nunca tinha descido à terceira divisão, desde a profissionalização em 1937.

As dificuldades de tesouraria levaram à despromoção administrativa em 2021, para a Ligue 2. No verão seguinte, o Bordéus apenas não desceu à terceira divisão, também administrativamente, graças a uma solução improvisada.

Desta feita, a direção do Bordéus confiava no Fenway Sports Group, proprietário do Liverpool, mas a espera por uma votação para a redução do preço do arrendamento do estádio deixou o grupo relutante em avançar.