O Lyon, com Anthony Lopes na baliza, perdeu em casa do Nice (3-2), em jogo da 11.ª jornada do campeonato francês.

Apesar da derrota, o Olympique esteve a vencer por 2-0: Ekambi abriu o marcador aos 35 minutos, Aouar fez o 2-0 aos 68m, de penálti.

Nos últimos dez minutos, no entanto, surgiu a reviravolta: Atal reduziu aos 81 minutos, e quatro minutos depois Kadewere foi expulso e deixou o Lyon reduzido a dez unidades.

Aproveitou o emblema do Sul de França: Delort empatou de penálti a um minuto dos 90 e Guessand completou a reviravolta aos 90+1m.

Já o Bordéus, com Ricardo Mangas a titular, empatou em casa do Lorient (1-1).

Elis, antigo jogador do Boavista, tal como o Mangas, abriu o marcador no primeiro minuto da segunda parte, Julien Laporte empatou para o conjunto da casa aos 76 minutos.

Nos outros jogos da tarde, o Lens goleou o Metz (4-1), o Troyes venceu o Reims (2-1) e o Rennes triunfou frente ao Estrasburgo.