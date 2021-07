O Borussia Dortmund anunciou esta terça-feira a contratação de Abdoulaye Kamara, jovem de apenas 16 anos.

O médio de 16 anos foi recrutado pelo clube alemão ao Paris Saint-Germain e assinou um contrato de «longa duração», segundo informação do Dortmund no site oficial.

«O Abdoulaye é um jogador muito talentoso e ainda muito jovem, que recentemente treinou regularmente com a equipa profissional do PSG. Esperamos que agora ele se desenvolva adequadamente no futebol profissional e dê o próximo passo», afirmou Sebastian Kehl, chefe do departamento da formação do Borussia.