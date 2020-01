Estreia sensacional de Erling Haaland com a camisola do Borussia Dortmund. O jovem avançado, contratado ao Red Bull Salzburgo, começou no banco na visita ao Ausburgo mas ainda foi a tempo de brilhar: entrou ao minuto 56, com a sua equipa a perder, e completou um hat-trick ao minuto 79, assumindo papel decisivo no triunfo do Dortmund (3-5).

O internacional norueguês de 19 anos precisou de apenas 23 minutos para virar o jogo. Florian Niederlechner (2 golos) e Marco Richter marcaram para os locais, Julian Brandt reduziu para os visitantes. Haaland substituiu Lukasz Piszczek quando o Ausburgo chegou ao 3-1 e começou rapidamente a mostrar serviço. Fez o 3-2, viu Jordan Sancho selar o empate e completou a reviravolta com o seu bis.

Erling Haaland viria a chegar ao hat-trick, permitindo ao Borussia de Dortmund festejar o triunfo e manter o quarto lugar na tabela classificativa da Bundesliga, com 33 pontos.



O jovem avançado foi mesmo o primeiro suplente a entrar e a marcar três golos na estreia no campeonato alemão.

#OJOALDATO - ERLING BRAUT HÅLAND ES EL PRIMER JUGADOR QUE DEBUTA COMO SUPLENTE Y LOGRA UN HAT-TRICK EN TODA LA HISTORIA DE LA BUNDESLIGA.



Debutando como titulares lo lograron Kraus (1963), Ohlicher (1973), Marschall (1993), Adhemar (2001), Fenin (2008) y Aubameyang (2013). pic.twitter.com/ZmZoeNQvTi — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 18, 2020

Nos outros jogos, destaque para a vitória do Eintracht Frankfurt no reduto do Hoffenheim (1-2), com um dos golos a ser apontado por Bas Dost. Os português André Silva e Gonçalo Paciência não saíram do banco.