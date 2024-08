O Borussia Dortmund apresentou, esta quarta-feira, o novo terceiro equipamento para a temporada 2024/25. No entanto, as cores do mesmo fugiram um pouco à regra do clube alemão.

Conhecido pelas cores amarela e preta, o Dortmund revelou um equipamento maioritariamente preto e branco, incluindo o próprio símbolo.

Segundo o clube, a camisola foi feita em homenagem aos tempos passados do clube, altura em que quem seguia o Borussia era a «preto e branco», fosse na televisão ou em fotografias.

Jogadores como Adeyemi e Brandt posaram com a nova camisola que o clube vai utilizar na presente temporada e que é lançada na próxima sexta-feira, dia 9 de agosto, às 10h locais (9h em Lisboa)

