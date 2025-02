Declarações de Niko Kovac, treinador do Borussia Dortmund, em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Borussia Dortmund (0-3):

[Análise]

«Conseguimos mostrar uma boa maneira de jogar. Deixa-me muito feliz, não apenas a mim, mas a todos. Deixo um grande elogio aos meus rapazes. Não é fácil vencer o Sporting, pois é uma equipa boa, como vimos na primeira metade.»

[O que disse ao intervalo]

«Na primeira metade sabíamos que o Sporting era uma equipa boa, que movimenta-se bem. Apenas fizemos remates de longa distância. Fomos demasiado lentos… se tivéssemos aumentado a velocidade seria melhor. Temos de jogar mais rapidamente e ter mais posse de bola. Tivemos boas decisões, não só nos golos. Talvez tivéssemos conseguido mais um golo, mas estou contente. Reagiram bem ao que lhes disse ao intervalo.»

[Resultado bom num mau momento da equipa]

«Não podemos olhar demasiado para o futuro. Conseguimos controlar o Estugarda no último jogo, mas não foram oportunidades tão boas quanto hoje. Temos de deixar uma influência positiva nos jogadores, o futebol tem muito a ver com experiências positivas. Vamos levar boas memórias, vamos jogar em Bochum no sábado e será uma grande luta. Mostrámos que fisicamente somos capazes. Isto mostra que eles estão em boas condições.»

[Emre Can a defesa-central]

«Emre joga há semanas nesta posição e joga bem, hoje contra os dois pontas fez um bom jogo. O pequeno Daniel Svensson teve a sua estreia e jogou muito bem. Teve pouca preparação. Demonstra que fizemos um bom trabalho no scouting. Estou convencido de que vai ganhar a titularidade.»