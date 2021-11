O Sporting ultrapassou o Borussia Dortmund e assumiu o segundo lugar do Grupo C da Youth League, ao vencer a equipa alemã por 3-2, em Alcochete.

Krassimir Balakov, antigo jogador do Sporting, assistiu ao jogo no Estádio Aurélio Pereira, e até viu a equipa visitante adiantar-se no marcador ao minuto 22, por intermédio de Jamie Bynoe-Gittens.

O Sporting respondeu de imediato, e empatou o jogo por Youssef Chermiti, que apareceu ao segundo poste a desviar um cruzamento de Miguel Menino (26m).

Foi precisamente Miguel Menino a colocar a equipa portuguesa em vantagem, já na etapa complementar (56m).

Rodrigo Ribeiro saiu do banco para fazer o 3-1, com uma recarga de cabeça (81m).

O Borussia Dortmund ainda reduziu por Fink, já em período de descontos, mas não evitou a derrota (e a ultrapassagem).

O Sporting assume a segunda posição do grupo, com 8 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, e a dois pontos do líder Ajax, que visita na última jornada.

De recordar que os vencedores de cada grupo passam aos oitavos de final, enquanto que os segundos classificados vão disputar um playoff com uma equipa proveniente do «Caminho dos Campeões».