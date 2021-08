Thomas Meunier testou positivo à covid-19, informou esta terça-feira o Borussia Dortmund.

O lateral belga havia feito dois testes antes do estágio da Suíça e um no fim do mesmo, todos com resultado negativo. No entanto, deu positivo num teste que fez após as folgas, e antes do regresso aos treinos.

Diz ainda o Borussia que o jogador de 29 anos está em isolamento.