Que Haaland é um fenómeno, já toda a gente sabe.

O prodígio do Borussia Dortmund é muito requisitado, até durante os jogos. Como foi o que aconteceu este sábado, no particular no emblema alemão frente ao Athletic Bilbau – triunfo do emblema espanhol por 2-0.

Em pleno jogo, um jovem invadiu o terreno de jogo e pediu um autógrafo a Haaland. Mesmo focado na partida, o avançado norueguês acedeu ao pedido da criança.

Ora veja:

De resto, Haaland fez também uma coisa pouco habitual: falhar um golo. Com a bola em cima da linha de baliza, o jogador de 21 anos não acertou na bola e desperdiçou uma grande oportunidade.

Ora veja: