O Borussia Dortmund anunciou esta segunda-feira a contratação de Justin Lerma, jovem de 16 anos que joga no Independiente del Valle.

Em comunicado, o emblema alemão informa que o médio vai mudar-se para Dortmund na temporada de 2026/27, depois de fazer 18 anos. Até lá, continuará a jogar no clube equatoriano.

«Acompanhamos o Justin há muito tempo e desde então que temos mantido contacto com o jogador e a sua família. É um dos melhores jogadores sul-americanos do seu ano e estamos satisfeitos por contar com um talento excecional como ele», disse o diretor-desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl.

Lerma, diga-se, estreou-se pela equipa principal do Independiente del Valle aos 15 anos. Este domingo, jogou pela primeira vez a titular, na vitória diante do El Nacional.