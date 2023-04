O Borussia Dortmund anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Julian Brandt, que expiava em 2024, até 30 de junho de 2026.

O clube alemão diz que esta renovação está inserida no planeamento do plantel a médio prazo. «Como já tínhamos anunciado no inverno, agora estamos a entrar numa fase em que tomaremos e anunciaremos as decisões passo a passo. A assinatura de Julian é um primeiro passo nessa direção», destacou o diretor desportivo Sebastian Kehl no momento da assinatura do novo vínculo do médio de 26 anos.

O dirigente destaca o crescimento de Brandt e a sua crescente influência na equipa que está no segundo lugar da Bundesliga, a apenas dois pontos do Bayern Munique. «O Julian desenvolveu-se muito no último ano, tornou-se muito mais focado no jogo com bola e marca golos forma regular. O seu instinto para situações de perigo em campo, aliado à sua capacidade técnica e criatividade, fazem dele uma peça valiosa do nosso plantel», destacou ainda Kehl.

Brandt, contratado ao Bayer Leverkusen em 2019, soma 120 jogos na Bundesliga (23 golos e 22 assistências) e 27 jogos na Liga dos Campeões (3 golos e 4 assistências). Na atual temporada, o jovem médio é o segundo melhor marcador do Dortmund, com 8 golos e 4 assistências.

«Mesmo depois de quatro anos, ainda me divirto muito a jogar nesta equipa e ao estar em campo com estes companheiros a jogar futebol para este clube altamente emocional com seus adeptos extraordinários. Para ser honesto, a sensação de estar no lugar certo, na hora certa, sempre foi o ponto mais importante da minha vida desportiva. E isso também não vai mudar. Estou ansioso pelos próximos anos de preto e amarelo e tenho certeza que teremos a oportunidade de celebrar algo grande juntos», comentou o próprio jogador.