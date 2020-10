O Borussia Dortmund venceu o dérbi com o Schalke de forma clara: 3-0 em casa e resposta à goleada do Bayern Munique e à vitória do Leipzig.

O 1-0 foi autoria de Akanji aos 55, e Haaland aumentou para 2-0 aos 61. Um golo de marca registada do noruguês, que teve nova arrancada, desta vez em espaço mais curto e bateu Roennow com um belo toque.

O 3-0 final foi a passe de Raphael Guerreiro. O internacional português apontou um canto e Hummels fixou o marcador.

O Dortmund tem 12 pontos, menos um que o líder Leipzig e os mesmo que o campeão Bayern Munique.