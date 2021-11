50 jogos, 50 golos.

Não está nada mal, ainda para mais para quem tem apenas 21 anos.

É este o registo de Erling Haaland na Bundesliga, alcançado esta tarde, na vitória do Borussia Dortmund no terreno do Wolfsburgo.

Segundo a Opta, Haaland bateu dois recordes com esse registo: é o jogador mais novo a chegar aos 50 golos no campeonato alemão, e é o jogador que menos jogos precisou para atingir essa marca, os tais 50.

50 – Borussia Dortmund’s Erling Haaland scored his 50th goal in the Bundesliga today – no other player in BL history has reached that mark in as few appearances (50) or at such a young age as the Norwegian (21 years 4 months 6 days). Machine. #WOBBVB pic.twitter.com/289FhPK8tI