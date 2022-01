Dentro de campo, todos sabem quem é Erling Haaland: golos, golos e mais golos.

Em entrevista à Sky Sports, o avançado do Borussia Dortmund falou um pouco mais do seu lado pessoal, e confessou que gosta da agricultura para desligar do futebol.

«Dia perfeito longe do futebol? Acordar sem alarme. Se o tempo estiver bom, bebo um bom café e fico deitado ao sol o dia todo, a relaxar e a não fazer muito. Temos de aceitar o que a vida nos dá. Estar com boas pessoas e ter boas conversas», afirmou.

«Passar um dia no campo? Isso também é bom. Gosto de fazer muitas coisas para desligar a cabeça do futebol, para que não fique esgotado. Temos de relaxar a mente. Não é fácil ser jogador de futebol e temos de ter a mentalidade certa. Quando posso, tento relaxar a minha mente, por exemplo estar no campo, a guiar um trator ou a alimentar vacas. Para já ainda não tenho vacas ou porcos, mas no futuro de certeza que sim. Quando me reformar, vou ter uma pequena fazenda. Não sei onde, mas terei de certeza alguns animais», acrescentou.

De resto, Haaland confessa que sempre teve o sonho de… ser melhor do que o pai, ele que também foi futebolista: «Sonhava que queria ser melhor do que o meu pai. Além disso, sonhava em viver do futebol e viver a vida do futebol. É bom viver isso. Para mim, tenho de vencê-lo em todas as estatísticas, só assim direi que sou melhor do que ele. Estou tranquilo em relação a isso.»