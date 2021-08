Erling Haaland completou um hat-trick na primeira eliminatória da Taça da Alemanha, garantindo o triunfo do Borussia Dortmund frente ao modesto Wehen Wiesbaden, da terceira divisão do futebol alemão (3-0).



O avançado norueguês marcou aos 26, 31 e 51 minutos, garantindo a continuidade em prova do atual detentor do troféu.



Numa eliminatória em que André Silva fez a estreia pelo Leipzig, a única surpresa foi o afastamento do Greuther Furth, recém-promovido à Bundesliga, no reduto do Babelsberg, dos distritais, na marcação de grandes penalidades, depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar e do prolongamento.