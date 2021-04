Aos 17 anos, Jude Bellingham está a dar nas vistas no Borussia Dortmund e, com o golo marcado esta quarta-feira ao Manchester City, tornou-se no segundo jogador mais jovem a marcar nas fases a eliminar da competição.

No final do encontro, Pep Guardiola, treinador dos Citizens, foi questionado sobre o prodígio inglês e afirmou: «Talvez ele seja um mentiroso. Ele é tão bom para só ter 17 anos, não consigo acreditar», brincou o técnico.

«É um jogador fantástico. Vi uma imagem em que ele não recebeu a bola dos centrais, a maneira como ele gritou e a exigiu a bola significa muito para quem só tem 17 anos», frisou.

«Falei com o treinador dele, Edin Terzic, que me disse que aquilo que vimos nestes dois jogos é o que ele é em todas as sessões de treino. Eles têm um grande talento», disse ainda Guardiola.