Os bilhetes para o jogo do Sporting na Alemanha frente ao Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões, estão esgotados, informou esta quinta-feira o conjunto alemão.

Das 25 mil pessoas que vão estar presentes no Signal Iduna Park, 500 serão da área da saúde.

«O Signal Iduna Park já esgotou a sua capacidade de 25.000 bilhetes. Entre os espetadores, por nosso convite, estarão 500 pessoas que trabalharam incansavelmente sob as condições mais difíceis e medo constante de infeção para alcançar as coisas mais incríveis durante a pandemia da covid-19», lê-se, na nota do Dortmund.

Refira-se que o Signal Iduna Park tem capacidade para mais de 81 mil pessoas, mas a partida entre germânicos e leões terá lotação reduzida devido às restrições impostas pelo novo coronavírus.

Borussia Dortmund e Sporting defrontam-se no próximo dia 28, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.