Raphael Guerreiro foi o melhor lateral esquerdo da Bundesliga ao longo de 2020, de acordo com o SofaScore, parceiro do Maisfutebol.



O internacional português surge no onze ideal do ano, a par de outros dois jogadores do Borussia Dortmund: Hummels e Haaland.



A equipa de Raphael Guerreiro é mesmo uma das mais representadas, com três elementos, tal como o Bayern Munique, com Kimmich, Muller e Lewandowski.

Eis a equipa do ano da Bundesliga: