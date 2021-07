O Borussia Dortmund confirmou esta terça-feira a contratação de Donyell Malen, avançado que esteve ao serviço dos Países Baixos no Euro 2020.

O jovem de 22 anos chega proveniente do PSV Eindhoven e assinou um contrato válido até 30 de junho de 2026. Depois de fazer os habituais exames médicos, Malen já treinou às ordens do treinador Marco Rose.

«O Borussia Dortmund é um clube europeu de ponta, está sempre no topo da Bundesliga e também se destaca na Liga dos Campeões. Mal posso esperar para entrar em campo com os meus novos companheiros de equipa. E claro, estou ansioso por jogar com adeptos no estádio que tantos elogios recebe na Europa», afirmou.

Mallen chega em grande a Dortmund, onde será companheiro do português Raphael Guerreiro: na época passada, fez 27 golos e dez asssistências em 45 jogos pelo PSV.