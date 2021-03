O Borussia Dortmund eliminou o Sevilha ao empatar 2-2 no jogo desta terça-feira, graças a dois golos de Haaland. No final do encontro, Julen Lopetegui, treinador da formação espanhola, deixou elogios ao jovem norueguês e a toda a equipa do Dortumund.

«Fomos melhores em três das quatro partes da eliminatória, mas não conseguimos passar porque eles nos castigaram muito com um jogador que vai marcar uma era no futebol e que faz a diferença», disse Lopetegui aos jornalistas.

«Coletivamente, fizemos um grande jogo em todos os aspetos contra uma das melhores equipas do mundo no contra-ataque. Não é apenas o Haaland, têm jogadores de alto nível em todas as posições», frisou o técnico.