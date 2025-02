Talvez seja um facto pouco conhecido em Portugal, mas o trajeto de Viktor Gyökeres passou pela Alemanha de forma breve. Em 2017/18, o avançado sueco foi emprestado pelo Brighton ao St. Pauli, que atuava na segunda divisão. Por lá marcou sete golos em 28 jogos.

Agora, em 2025, o internacional sueco é a grande figura do Sporting e um avançado já conhecido pela Europa fora. O treinador do Borussia Dortmund deixou elogios a Gyökeres na antevisão ao duelo com o Sporting para a Liga dos Campeões.

«Foi uma fantástica evolução, dá para ver. Não dá para planear o futebol, porque há sempre surpresas positivas. Fico contente por ele. Vai ser difícil para o defender, é um avançado de topo mas precisa do apoio dos colegas», disse o antigo internacional croata.

Além de Kovac, o capitão Emre Can disse que o sueco «é um avançado ótimo» e que «não sabe» como pará-lo. Can já jogou contra o Sporting em 2021 ao serviço do Borussia Dortmund e destaca o «barulho» em Alvalade.

O Sporting recebe o Borussia Dortmund para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo arranca às 20:00 desta terça-feira e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.