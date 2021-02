O Borussia Monchengladbach anunciou que Marco Rose vai deixar o comando técnido da equipa no final da época para ir treinar do Borussia Dortmund.

O diretor desportivo do 'Gladbach, Max Eberl, afirmou: «Tivemos várias conversas nas últimas semanas para discutir o futuro do Marco. Infelizmente, ele optou por acionar uma cláusula no contrato e sair neste verão. Até lá, vamos trabalhar juntos para atingir os nossos objetivos na Bundesliga, na Taça e na Europa.»

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO