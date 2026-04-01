O estádio onde a Bósnia-Herzegovina garantiu o apuramento histórico para o Mundial 2026, o pequeno Bilino Polje, em Zenica, vai ser demolido, segundo anunciou o presidente da federação, Vico Zeljkovic, poucas horas depois da épica vitória sobre a Itália.

É a segunda vez que a Bósnia chega a uma fase final, depois da primeira em 2014, no Brasil, mas, desta vez, Zeljkovic pretende que o feito se traduza num crescimento das infraestruturas do país, apontando para a construção de um novo estádio nacional que cumpra todas as normas exigidas pela UEFA e pela FIFA.

«Não aproveitámos bem os benefícios financeiros. Não vamos repetir esse erro. O estádio existente em Zenica será demolido e dará lugar a um novo com capacidade para 18 mil lugares, de acordo com todas as normas da FIFA e da UEFA. É algo que ficará para as gerações futuras», destacou Zeljkovic.

Quanto às expetativas para o Mundial do próximo verão, o dirigente garante que a Bósnia não vai para a América fazer turismo. «O nosso objetivo é dar um passo em frente e passar a fase de grupos. Apelo aos adeptos para não pressionarem os jogadores, mas que os deixem desfrutar e usar o Mundial como uma experiência adicional. O nosso principal objetivo a partir de hoje é, pela primeira vez, qualificarmo-nos para o Euro», atirou.

Conheça melhor o Estádio Bilino Polje antes que desapareça: