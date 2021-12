Sam Jones morreu nesta quinta-feira aos 88 anos, anunciaram nesta sexta os Boston Celtics.

Trata-se do segundo jogador mais titulado da NBA com 10 campeonatos ganhos em 12 temporadas na equipa de Massachussets. Apenas Bill Russel, com 11, tem mais.

Em 1984, Sam Jones entrou para o Hall of Fame do basquetebol.