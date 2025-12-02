Neemias Queta está recuperado da entorse no tornozelo esquerdo e disponível para ajudar os Boston Celtics na receção aos New York Knicks, agendada para a madrugada de quarta-feira (1h). De acordo com o boletim clínico do “Verdão”, o poste português está «disponível», depois de falhar a visita aos Cleveland Cavaliers, que resultou em triunfo dos Celtics (117-115).

O internacional luso sofreu uma entorse na noite de 23 de novembro, na receção aos Orlando Magic, disputando apenas seis minutos. Seis dias volvidos, Neemias regressou e rubricou a melhor exibição da carreira, com 19 pontos e 18 ressaltos contra os Minnesota Timberwolves.

Ainda que de fora contra Cleveland Cavaliers, tanto Neemias Queta como Derrick White estão aptos para defrontar os New York Knicks. Em sentido oposto, Jayson Tatum continua a recuperar da lesão no tendão de Aquiles.

A viver a pior campanha dos últimos anos, os Celtics ocupam o oitavo lugar da Conferência Este, com 11 vitórias em 20 jogos. Por sua vez, os Knicks são segundos, com 13 triunfos em 19 possíveis. Na liderança seguem os Detroit Pistons, com 17 vitórias em 21 jogos.