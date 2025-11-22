Neemias Queta anotou uma das melhores exibições pelos Boston Celtics, com 16 pontos, 12 ressaltos e três assistências em 29 minutos, mas o “Verdão” saiu derrotado da receção aos Brooklyn Nets, por 113-105 (22-28, 40-25, 30-24 e 21-28).

Além do poste português, Jaylen Brown (26 pontos) e Simons (23 pontos) foram os mais inconformados. Nos visitantes, Michael Porter (33 pontos) e Claxton (18 pontos, 11 ressaltos e 12 assistências) foram os melhores.

Desta forma, os Celtics encaixaram a oitava derrota em 16 jogos, caindo para o 10.º lugar da Conferência Este. Segue-se a receção aos Orlando Magic (7.º), na noite de segunda-feira (23h). Quanto aos Nets, conseguiram a terceira vitória e subiram ao 13.º posto da Conferência Este.

Entretanto, no topo desta conferência, os Toronto Raptors continuam na perseguição aos líderes – os Detroit Pistons – e, na madrugada deste sábado, “esmagaram” os Washington Wizards (15.º e últimos), por 140-110 (31-20, 26-27, 48-30 e 35-33). Nos anfitriões, Barrett e Ingram (ambos com 24 pontos) foram os melhores. Nos Wizards, McCollum, com 20 pontos, foi o mais inconformado.

De recordar que os Raptors contam com a portuguesa Mery Andrade – ex-WNBA e irmã de Carlos Andrade, antigo internacional português e atleta de Benfica e FC Porto – como adjunta.

Ora, os Toronto Raptors seguem no segundo lugar da Conferência Este, com 11 vitórias em 16 possíveis, e apontam à receção aos Brooklyn Nets, agendada para a noite de domingo (23h).

Na Conferência Oeste, os campeões em título e líderes seguem imparáveis. Nesta madrugada, os Oklahoma City Thunder arrecadaram a 16.ª vitória, fora de portas, ante os Utah Jazz (10.º), por 144-112 (30-44, 37-24, 43-20 e 34-24). Nos visitantes, o inevitável Shai Gilgeous-Alexander aplicou 31 pontos. Nos Jazz, K. George foi o mais inconformado, com 20 pontos.

Por último, e também a Oeste, Jokic voltou a ser decisivo para os Denver Nuggets, desta feita na visita aos Houston Rockets (112-109). O sérvio aplicou 34 pontos, 10 ressaltos e nove assistências em 39 minutos, contribuindo de forma decisiva para os parciais de 25-12, 21-37, 34-29 e 32-21. Nos Rockets, Sheppard (27 pontos) e Smith Jr. (21 pontos e 11 ressaltos) foram os melhores.

Assim, os Nuggets continuam no segundo lugar a Oeste, com 12 vitórias em 15 jogos, apontando à receção aos Sacramento Kings (14.º), na madrugada deste domingo (3h). Por sua vez, os Rockets encaixaram a quarta derrota e ocupam o quinto posto, antes da visita aos Phoenix Suns (7.º), na madrugada de terça-feira (2h30).

Outros resultados

Cleveland Cavaliers 120-109 Indiana Pacers

Chicago Bulls 107-143 Miami Heat

Dallas Mavericks 118-115 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 114-113 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 123-127 Portland Trail Blazers