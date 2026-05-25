Harry Kane conquistou a segunda Bota de Ouro ao serviço do Bayern Munique, pulverizando a concorrência com os 36 golos que marcou ao serviço do clube bávaro, repetindo o feito de 2023/24 no seu primeiro ano no futebol alemão.

O goleador inglês, convocado por Thomas Tuchel para o Mundial 2026, sucede, assim, a Kylian Mbappé que, esta temporada, com 25 golos no Real Madrid, ficou no terceiro lugar do pódio, atrás de Erling Haaland que marcou 27 pelo Manchester City.

Entre os cinco primeiros estão ainda Vedat Muriqi que, apesar dos 23 golos ao serviço do Maiorca, não conseguiu evitar a despromoção da sua equipa para o segundo escalão da liga espanhola, mas também está Igor Thiago, goleador do Brentford (22 golos) que foi uma das maiores surpresas na lista de Carlo Ancelloti entre os convocados do Brasil para o Mundial 2026.

O Sporting volta a contar com um jogador no top-ten pelo segundo ano consecutivo. Depois de há um ano Viktor Gyökeres ter discutido o título com Kylian Mbappé, desta vez é Luis Suárez que, com 28 golos, aparece no sétimo lugar desta lista dos jogadores que mais marcaram na Europa ao longo da última temporada.

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