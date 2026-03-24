Bota de Ouro: Kane bem lançado, Suárez na luta e Pavlidis fora do top-10
Avançado do Bayern já leva 31 golos. Colombiano tem 24 e o grego soma 21
Avançado do Bayern já leva 31 golos. Colombiano tem 24 e o grego soma 21
Com 31 golos marcados até ao momento na Liga alemã, Harry Kane está bem lançado para vencer a corrida pela Bota de Ouro, liderando o top-10 dos candidatos ao título de melhor marcador da Europa.
Logo atrás do avançado inglês, surgem Kylian Mbappé e Erling Haaland. O avançado francês do Real Madrid tem sido atormentado por problemas físicos recentemente, enquanto o jogador do Manchester City caiu de forma.
Ainda nesta luta, está Luis Suárez. Com 24 golos na Liga portuguesa, o colombiano do Sporting está no sexto lugar na luta pela Bota de Ouro. A missão de Suárez é ainda mais difícil, uma vez que os golos do campeonato português valem apenas 1,5 pontos, enquanto os golos das Big-5 valem dois pontos cada.
Vangelis Pavlidis, que nesta época chegou a aparecer no top-10, está agora na 11.ª posição.
A Classificação atualizada da Bota de Ouro 2025/2026
1. Harry Kane (Bayern Munique) 31 golos x 2 pontos = 62 pontos
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44
4. Igor Thiago (Brentford) 19 x 2 = 38
5. Deniz Undav (Estugarda) 18 x 2 = 36
6. Luis Suárez (Sporting) 24 x 1,5 = 36
7. Vedat Muriqi (Maiorca) 18 x 2 = 36
8. Ayase Ueda (Feyenoord) 22 x 1,5 = 33
9. Joaquín Panichelli (Estrasburgo) 16 x 2 = 32
10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 21 x 1,5 = 31.50
11. Vangelis Pavlidis (Benfica) 21 x 1,5 = 31.50