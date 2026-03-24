Com 31 golos marcados até ao momento na Liga alemã, Harry Kane está bem lançado para vencer a corrida pela Bota de Ouro, liderando o top-10 dos candidatos ao título de melhor marcador da Europa.

Logo atrás do avançado inglês, surgem Kylian Mbappé e Erling Haaland. O avançado francês do Real Madrid tem sido atormentado por problemas físicos recentemente, enquanto o jogador do Manchester City caiu de forma.

Ainda nesta luta, está Luis Suárez. Com 24 golos na Liga portuguesa, o colombiano do Sporting está no sexto lugar na luta pela Bota de Ouro. A missão de Suárez é ainda mais difícil, uma vez que os golos do campeonato português valem apenas 1,5 pontos, enquanto os golos das Big-5 valem dois pontos cada.

Vangelis Pavlidis, que nesta época chegou a aparecer no top-10, está agora na 11.ª posição.

A Classificação atualizada da Bota de Ouro 2025/2026

1. Harry Kane (Bayern Munique) 31 golos x 2 pontos = 62 pontos

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46

3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44

4. Igor Thiago (Brentford) 19 x 2 = 38

5. Deniz Undav (Estugarda) 18 x 2 = 36

6. Luis Suárez (Sporting) 24 x 1,5 = 36

7. Vedat Muriqi (Maiorca) 18 x 2 = 36

8. Ayase Ueda (Feyenoord) 22 x 1,5 = 33

9. Joaquín Panichelli (Estrasburgo) 16 x 2 = 32

10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 21 x 1,5 = 31.50

11. Vangelis Pavlidis (Benfica) 21 x 1,5 = 31.50