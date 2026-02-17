Bota de Ouro: Pavlidis e Luis Suárez no top-ten na perseguição a Harry Kane
Goleador do Benfica está no sexto lugar, enquanto o avançado do Sporting, com menos um golo, é oitavo
Harry Kane, goleador inglês do Bayern Munique, marcou mais dois golos no passado fim de semana e está destacado na luta pela Bota de Ouro, numa altura em que a liga portuguesa conta com os seus dois melhores marcadores, Vangelis Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting), no top-ten dos candidatos ao título de melhor marcador da Europa.
O internacional inglês marcou dois na vitória do Bayern Munique sobre o Werder Bremen (3-0), na última ronda da Bundesliga, e, desta forma, chegou aos 26 golos na corrente temporada, mais três do que Kylian Mbappé que foi poupado no triunfo do Real Madrid sobre a Real Sociedad (4-1), e mais quatro do que Erling Haaland, do Manchester City.
Recordamos que na época passada, Viktor Gyökeres, ainda com a camisola do Sporting, lutou por este troféu até ao final da temporada, mas, este ano, Portugal tem dois candidatos, com Vangelis Pavlidis, com 20 golos, e Luís Suárez, com 19, a ocuparem, respetivamente o sexto e o oitavo lugar da classificação dos melhores marcadores da Europa.
Uma missão difícil para o grego e para o colombiano, uma vez que os golos da liga portuguesa valem apenas 1,5 pontos, enquanto os golos das Big-5 valem dois pontos cada.
A Classificação atualizada da Bota de Ouro 2025/2026
1. Harry Kane (Bayern Munique) 26 golos x 2 pontos = 52 pontos
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44
4. Igor Thiago (Brentford) 17 x 2 = 34
5. Vedat Muriqi (Maiorca) 16 x 2 = 32
6. Vangelis Pavlidis (Benfica) 20 x 1,5 = 30
7. Darko Lemajic (FK RFS) 29 x 1 = 29
8. Luis Suárez (Sporting) 19 x 1,5 = 28,5
9. Mason Greenwood (Marselha) 14 x 2 = 28