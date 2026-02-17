Harry Kane, goleador inglês do Bayern Munique, marcou mais dois golos no passado fim de semana e está destacado na luta pela Bota de Ouro, numa altura em que a liga portuguesa conta com os seus dois melhores marcadores, Vangelis Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting), no top-ten dos candidatos ao título de melhor marcador da Europa.

O internacional inglês marcou dois na vitória do Bayern Munique sobre o Werder Bremen (3-0), na última ronda da Bundesliga, e, desta forma, chegou aos 26 golos na corrente temporada, mais três do que Kylian Mbappé que foi poupado no triunfo do Real Madrid sobre a Real Sociedad (4-1), e mais quatro do que Erling Haaland, do Manchester City.

Recordamos que na época passada, Viktor Gyökeres, ainda com a camisola do Sporting, lutou por este troféu até ao final da temporada, mas, este ano, Portugal tem dois candidatos, com Vangelis Pavlidis, com 20 golos, e Luís Suárez, com 19, a ocuparem, respetivamente o sexto e o oitavo lugar da classificação dos melhores marcadores da Europa.

Uma missão difícil para o grego e para o colombiano, uma vez que os golos da liga portuguesa valem apenas 1,5 pontos, enquanto os golos das Big-5 valem dois pontos cada.

A Classificação atualizada da Bota de Ouro 2025/2026

1. Harry Kane (Bayern Munique) 26 golos x 2 pontos = 52 pontos

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46

3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44

4. Igor Thiago (Brentford) 17 x 2 = 34

5. Vedat Muriqi (Maiorca) 16 x 2 = 32

6. Vangelis Pavlidis (Benfica) 20 x 1,5 = 30

7. Darko Lemajic (FK RFS) 29 x 1 = 29

8. Luis Suárez (Sporting) 19 x 1,5 = 28,5

9. Mason Greenwood (Marselha) 14 x 2 = 28

RELACIONADOS
VÍDEOS: Bayern segue na liderança do campeonato com «bis» de Kane
Liga: Pavlidis volta a bisar e foge na liderança dos melhores marcadores