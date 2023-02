Ainda com três meses de competição pela frente, Erling Haaland lidera a classificação na corrida à Bota de Ouro de 2022/23, com 27 golos marcados ao serviço do Manchester City, que lhe valem, nesta altura, 54 pontos.

Logo atrás do goleador norueguês destaca-se o melhor marcador do sensacional Nápoles, o nigeriano Victor Osinhem, com 19 golos e 38 pontos, enquanto no terceiro lugar do pódio aparece outro norueguês, Amahl Pellegrino, avançado do Bodo/Glimt, com quase tantos golos como o compatriota do City (25), mas menos pontos, uma vez que na liga norueguesa cada golo vale apenas 1,5 pontos.

João Mário, melhor marcador da liga portuguesa, com 14 golos, aparece no 49.º lugar desta lista, mas, curiosamente, não é o melhor marcador do Benfica, uma vez que o reforço Casper Tengstedt, contratado ao Rosenborg chegou a Lisboa já com 15 golos marcados, mais um do que o português.

Veja o top-ten desta lista na galeria associada