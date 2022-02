A corrida à Bota de Ouro tem condimentos interessante, mesmo perante os coeficientes aplicados às diferentes ligas europeias. O incontornável Roberto Lewandowski lidera com 56 pontos, graças a 28 golos marcados, enquanto o norueguês Ohi Omoijuanfo soma apenas 42 pontos, com os mesmos 28 golos.



Se a Bundesliga tem um coeficiente de 2, o campeonato norueguês fica-se pelos 1,5 e o campeonato sérvio também. Ohi Omoijuanfo foi contratado pelo Estrela Vermelha em janeiro, depois do registo goleador apresentado ao serviço do Molde.



Patrik Schick, avançado checo do Bayern Leverkusen, fecha o pódio com 40 pontos (20 golos). No top-20, destaque para a presença de quatro avançados noruegueses, embora um deles - Thomas Lehne Olsen - já tenha finalizado a sua candidatura ao troféu, uma vez que assinou recentemente pelo FC Shabab no Dubai.



Ricardo Gomes (Partizan) e Darwin Nuñez (Benfica) estão igualmente entre os 20 principais candidatos, nesta altura.



VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA BOTA DE OURO