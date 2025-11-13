Aos 53 anos, o setubalense Paulo Catarino oficializou o fim da carreira. Neste percurso de 42 anos, o ponta de lança representou, entre outros, Comércio Indústria, Nacional, V. Setúbal, Leça, Olhanense, Atlético, Mafra, Torreense e Fabril Barreiro, terminando no Botafogo Futebol Clube de Cabanas, em Palmela.

«Hoje anuncio a minha retirada do futebol de competição após 33 épocas como sénior. Foram 36 clubes que representei, joguei em todas as divisões deste país e marquei 318 golos como sénior, o último dos quais com 53 anos e que dediquei ao meu neto tal como prometi. Foi uma longa e maravilhosa aventura repleta de sonhos realizados.»

«As marcas físicas resultantes das seis operações que tive de fazer são as medalhas que levo para o futuro e nelas as lembranças dos obstáculos que tive de ultrapassar com muito sacrifício. (…) Obrigado a todos que fazem parte da minha história e muito obrigado», escreveu nas redes sociais.

O legado de Paulo Catarino promete receber continuidade do filho Pedro, de 25 anos, habitual titular do Vitória de Setúbal na primeira divisão distrital. Depois de 44 golos em 30 jogos em 2024/25, o ponta de lança leva sete golo em dez partidas.

De recordar que Kazu Miura, avançado de 58 anos que atua na quarta divisão do Japão – depois de passagem pela Oliveirense – é o jogador mais velho em atividade. O recorde pertence ao uruguaio Robert Carmona, que jogou até aos 60 anos.