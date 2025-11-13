O temporal provocado pela depressão “Claudia” prejudicou o Botafogo Futebol Clube de Cabanas, emblema de Palmela que compete na 2.ª divisão da distrital de Setúbal.

«O dia começou cedo e da pior maneira. Acordámos e o nosso campo, símbolo da nossa terra, cedeu. A tempestade deixou estragos. Já estamos a fazer os possíveis para resolver a situação, junto das autoridades competentes. Resta-nos esperar, com esperança», escreveu o clube na manhã desta quinta-feira.

O Botafogo é quarto classificado, a um ponto da zona de promoção à principal divisão do futebol distrital de Setúbal.