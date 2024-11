Com a vitória frente ao Vasco da Gama por 3-0, o Botafogo alcançou um feito histórico.

A equipa comandada pelo português Artur Jorge atingiu os 67 pontos no Brasileirão, a maior pontuação de sempre desde que há pontos corridos no campeonato brasileiro.

Artur Jorge, desde abril no clube carioca, tem feito uma temporada com excelentes números: em 32 jogos conseguiu 20 vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Recorde-se que o Botafogo tem em cima da mesa a hipótese de uma dobradinha. A seis jornadas do fim, está isolado no primeiro lugar da classificação do Brasileirão, título que lhe foge desde 1995, e jogará a final da Taça Libertadores frente ao Atlético Mineiro, competição que nunca conquistou.