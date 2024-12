Durante os festejos pela conquista do Brasileirão, na noite de domingo, Artur Jorge reagiu à emoção de uma adepta ajoelhada no relvado do Estádio Nilton Santos.

«Pergunta aos jogadores o que lhes disse. Quando descarregarmos toda a bagagem que carregamos, o que vamos ter à nossa espera? Dois troféus. Agora, temos Pachuca para ganhar [na Taça Intercontinental]», referiu o treinador do Botafogo.

Até que se apercebeu da tal adepta.

«Cara***…. Incrível. Isto resgata-me a alma. Com este sofrimento e mágoa que é carregada [pelos adeptos], acho que nunca vivi algo assim. Dá uma satisfação especial, porque é bom ganhar sempre, mas aqui carregámos um peso diferente.»

Depois da conquista da Libertadores e da Liga, a época do Botafogo termina na Taça Intercontinental. Na quarta-feira (17h), o «Fogão» mede forças com os mexicanos do Pachuca, na meia-final da prova.