Brasil: Anselmi faz gestão e Botafogo garante final da Taça do Rio
«Fogão» aponta a título estadual que escapa desde 2018. Num onze com muitas mexidas, o ex-Benfica Arthur Cabral foi titular
Depois de vencer no reduto do Boavista (2-0), um nulo caseiro bastou para o Botafogo selar a qualificação para a final da Taça do Rio. Na noite deste sábado, Martín Anselmi promoveu várias novidades, como a titularidade do avançado Arthur Cabral (ex-Benfica). Depois de uma primeira parte de sentido único, o “Fogão” limitou-se a gerir o ritmo.
Assim, o Botafogo mede forças com o Bangú na final de 28 de março, apontando ao feito que escapa desde 2018. Desde então, a Taça foi conquistada por Flamengo (cinco) e Fluminense (duas).
Por agora, a turma de Anselmi aponta baterias à qualificação para a Libertadores, disputando a derradeira fase contra os equatorianos do Barcelona. A primeira mão vai ser disputada no Equador, na quarta-feira (0h30), enquanto o segundo “round” está agendado para 11 de março (0h30).
Quanto às contas no Brasileirão, o Botafogo é 14.º classificado, com três pontos e um jogo em atraso. O campeonato é liderado por Palmeiras e São Paulo, que registam 10 pontos.
