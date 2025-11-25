Longe vão os tempos de festa e harmonia no Botafogo. De acordo com “O Globo”, a direção do ainda campeão em título de Brasileirão e Libertadores avançou com uma ação judicial contra a empresa “Eagle”, encabeçada por John Textor e que detém 90 por cento da sociedade desportiva do “Fogão”, exigindo mais de 155 milhões de reais (quase 25 milhões de euros).

Além disso, o Botafogo exige que John Textor regularize o passivo da sociedade desportiva e que seja impedido de receber dividendos até apresentar uma estratégia. Este processo visa o particularmente o empresário, garantindo que o Botafogo e respetiva sociedade desportiva correm o risco de caírem num «estado de insolvência ou falta de liquidez».

Na reta final da presente época, o Botafogo é quinto no campeonato, depois de ter sido eliminado nos “quartos” da Taça e nos “oitavos" de Libertadores e Mundial de Clubes.