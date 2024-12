Na tarde desta sexta-feira, no Rio de Janeiro, um camião que transportava camisolas oficiais do Botafogo foi tomado de assalto, quando seguia rumo a uma das lojas do «Fogão».

De acordo com a imprensa brasileira, o clube estima que o prejuízo supere os 2 milhões de reais – ou seja, mais de 320 mil euros.

Depois de as autoridades iniciarem uma investigação pelas 21h33 locais, o camião foi localizado nas imediações do Complexo do Alemão, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Por isso, é improvável que a polícia consiga resgatar a mercadoria.