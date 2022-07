Carlos Eduardo é o mais recente reforço do Botafogo, anunciou esta terça-feira o clube brasileiro.

O médio de 32 anos junta-se à equipa orientada por Luís Castro depois de uma experiência no Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita. Assinou com o emblema carioca até final do ano de 2024.

Carlos Eduardo, refira-se, passou por Portugal: representou primeiro o Estoril e depois o FC Porto, onde curiosamente foi treinado por Castro, quando este assumiu de forma interina o comando técnico dos dragões.

Carlos Eduardo regressa agora o Brasil 12 anos depois depois de ter deixado o Grémio Barueri.