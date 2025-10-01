Botafogo
VÍDEO: adeptos do Botafogo protestam contra gestão de John Textor
Equipa comandada por Davide Ancelotti está longe da liderança do campeonato e já foi eliminada da Libertadores
A 14 pontos do topo do Brasileirão e eliminados nos “oitavos” da Libertadores, os adeptos do Botafogo voltaram a protestar contra a gestão de John Textor, desta feita junto ao estádio Nilton Santos. Assim, a noite de terça-feira ficou marcada por insultos, questionando a metodologia do treinador Davide Ancelotti, a construção do plantel e o projeto para 2026.
De recordar que o empresário norte-americano de 60 anos também detém o rumo dos belgas do Molenbeek e dos franceses do Lyon.
