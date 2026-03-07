O Botafogo conquistou a Taça Rio neste sábado, frente ao Bangú (3-1), naquele que foi o primeiro título de Martín Anselmi no Brasil.

O avançado Arthur Cabral (ex-Benfica) foi titular no “Fogão”, assistindo o médio Edenílson para o primeiro da final, aos 17 minutos. Na etapa complementar, os avançados Caio Valle e Correa resolveram a contenda, faturando aos 51 e 58 minutos, respetivamente.

Ainda que o extremo Luizinho tenha reduzido aos 74 minutos, nada pôde fazer o Bangú para evitar o triunfo do Botafogo.

No calendário da turma de Anselmi segue-se a decisão da qualificação para a Libertadores. Depois do empate no Equador com o Barcelona (1-1), o “Fogão” recebe este adversário na quarta-feira (0h30).