A concluir uma semana bastante conturbada, que culminou com a invasão de adeptos ao centro de treinos, o Botafogo venceu o São Paulo por 1-0 e colocou fim a um ciclo de quatro derrotas consecutivas.

Na receção ao tricolor, que podia chegar ao terceiro lugar do Brasileirão, a equipa de Luís Castro chegou à vantagem aos 61m, por Kayke, e segurou um triunfo que lhe permite deixar a zona de despromoção, subindo ao 13.º lugar, agora com 15 pontos.

Depois de o treinador português ter dado a cara no momento de enfrentar a fúria dos adeptos do Fogão, Kayke foi festejar o golo com um abraço a Luís Castro . O jogador que tem sido um dos mais apontado pelas críticas até levantou o técnico ao ar com a emoção do momento.