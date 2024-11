Da ansiedade à loucura, os adeptos do Botafogo jamais vão esquecer a tarde e noite de 30 de novembro de 2024. Sobretudo os 50 mil adeptos que conseguiram um bilhete para assistir à final da Libertadores no estádio Nilton Santos, fortaleza do «Fogão» de Artur Jorge.

Horas antes da final com o Atlético Mineiro, a festa já se fazia com muito ânimo.

O clima tá bom na Niltão Fan Fest! 🏟️🔥 #TempoDeBotafogo

Os golos de Luiz Henrique, aos 35m, e de Alex Telles, aos 44m, apimentaram a festa em curso.

Apesar do golo de Vargas, aos 47m, a pontaria de Júnior Santos, aos 90+7m, terminou com a contenda, soltando, de vez, a festa no estádio Nilton Santos.

Horas e momentos para levar pela vida fora. E uma noite que será muito longa.