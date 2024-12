Artur Jorge comandou a festa do Botafogo na chegada ao Rio de Janeiro. Depois de liderar o «Fogão» à histórica conquista da Libertadores, em Buenos Aires, diante do Atlético Mineiro, o treinador português foi o mais requisitado pelos milhares de adeptos.

Se na noite de sábado foram 50 mil no estádio Nilton Santos, durante este domingo foram muitos mais em apoteose nas ruas. E muitos nem terão visto a cama.

Como seria expectável, John Textor, o principal responsável pelo investimento no Botafogo, também esteve presente. E até beijos deu a Artur Jorge.

O Botafogo retoma a ação da Liga na madrugada de quarta-feira (0h30), no reduto do Internacional (4.º). À mesma hora, o Palmeiras visita o Cruzeiro (9.º).

Em caso de derrota ou empate do «Verdão», o Botafogo fica com o título à sua mercê. Restam disputar duas jornadas no Brasileirão.