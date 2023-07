Tiquinho Soares voltou a ser decisivo na vitória do Botafogo, com um bis na receção ao Coritiba, e no final do encontro ouviu elogios do treinador da equipa do Rio de Janeiro, o o português Bruno Lage.

Em conferência de imprensa, Lage comparou o antigo avançado de FC Porto, Vitória de Guimarães e Nacional a João Félix e Raúl Jiménez, jogadores com quem trabalhou no Benfica e no Wolverhampton, respetivamente.

«Conheço o Tiquinho muito bem. Fomos adversários quando ele estava no FC Porto e eu no Benfica. Era um adversário muito difícil. Agora, é um enorme prazer trabalhar com ele. O Tiquinho é um exemplo, e trabalhei com outros jogadores assim, como o Raúl Jimenez e o João Félix, que estão sempre ligados no jogo, nos momentos ofensivos e defensivos», disse, citado pelo Globoesporte.

«Há quem pense que não tem de defender atrás para estar fresco para marcar golos na frente. O Tiquinho em 90 minutos voou, ajuda a defesa e marcou os golos. É um exemplo. Muito orgulhoso de trabalhar com ele. Ele merece nessa altura ser uma referência, mais uma vez, de um grande clube», acrescentou.