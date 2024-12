Artur Jorge considerou que a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro por 3-1 foi, provavelmente, a «mais épica» da história da Taça Libertadores.

«Temos muita emoção dentro de cada um de nós. Foi uma vitória épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. É um feito enorme», disse o treinador português depois de ter conduzido o Fogão a um título inédito.

Recorde-se que a equipa do Rio de Janeiro ficou reduzida a dez logo aos 30 segundos, quando Gregore entrou duríssimo sobre um adversário. Apesar disso, conseguiu levar a melhor sobre o conjunto do ex-portista Hulk.

«Sabíamos das nossas possibilidades desde o primeiro minuto, mesmo com um homem a menos. Eu, como técnico, só tenho de me render a todos estes atletas, a qualidade humana, futebolística de cada um deles, porque foram animais de competição. Só uma equipa com essa vontade consegue um feito deste tamanho. Estou muito, muito feliz por levar esse troféu para o Botafogo», afirmou, depois de garantir também um lugar no Mundial de clubes.

Na sua primeira final, o Botafogo deu o sexto título consecutivo a equipas brasileiras e Artur Jorge tornou-se o terceiro português a conquistar a Libertadores, repetindo o que Jorge Jesus conseguiu ao serviço do Flamengo (2019) e Abel Ferreira pelo Palmeiras em 2020 e 2021.